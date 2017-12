Tarotista que anunció triunfo de Guillier entregó explicaciones por la errónea predicción

La tarotista Deseret Tavares, quien había previsto un triunfo de Alejandro Guillier en el balotaje de las elecciones presidenciales, entregó su explicación respecto del erróneo pronóstico, el que dijo haber corregido con posterioridad, pero que este no fue exhibido por la television.

A través de un video en Facebook y de mensajes en Twitter, la tarotista dijo que su primer pronóstico, que entregó al programa Mentiras Verdaderas de La Red, no era una predicción definitiva sino una alerta.

Tavares planteó además que con posterioridad realizó otra predicción para Primer Plano de Chilevisión, en el que después de tirar las cartas cuatro veces para cada candidato, ‘El Emperador’ “salía que era Piñera”.

Dicha entrevista, sin embargo, no fue exhibida, según Tavares, para no influir en las elecciones.

Si ellos la van a sacar la semana q viene porque el canal no podía mostrar esa nota la semana antes de las selecciones para no influir por eso no dejaron hablar de las selecciones