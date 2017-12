Insulza dijo que la Nueva Mayoría no debe hacerle más concesiones al Frente Amplio

Ayer "Aquí hay concesiones para un lado no más" dijo el "Panzer" quien además sostuvo que "esta cosa absurda de galán desdeñado no tiene ningún sentido".

El senador electo por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y dijo que el oficialismo descuidó el centro por "perseguir al Frente Amplio".

En conversación con La Segunda, Insulza dijo que "el cambio de Piñera en los temas de gratuidad y pensiones tienen que ver con su necesidad de correrse al centro para obtener esos votos. Él hizo bien, lo que nosotros hicimos mal".

"La principal responsabilidad hay que atribuírsela a la fuerzas que estuvieron detrás de la candidatura que nunca fueron capaces a lo largo de cuatro años, de encontrar las bases de una unidad real" dijo el ex agente chileno ante La Haya por la demanda boliviana.

El "Panzer", además dijo que dijo que como oposición, el actual oficialismo debe tener una actitud "constructiva" y planteó que en la Nueva Mayoría se debe terminar con la actitud que hasta ahora se ha tenido con el Frente Amplio.

"Es una fuerza con la que hay que conversar y negociar y no andar preguntando qué concesiones le hacemos" dijo Insulza, quien además sostuvo que "la Nueva Mayoría ha hecho amplias concesiones al FA y sus dirigentes, en las elecciones anteriores incluso eligiendo a algunos de ellos y no ha recibido absolutamente ninguna señal por eso".

"Esta cosa absurda de galán desdeñado no tiene ningún sentido" planteó el parlamentario electo, quien también planteó que "aquí hay concesiones para un lado no más, no hay concesiones del Frente Amplio a la Nueva Mayoría de ningún tipo".