Érika Olivera y los dichos de Karol Cariola por la "gente rubia": "A veces queremos expresarnos y erramos en la forma"

Ayer La diputada electa de Chile Vamos habló sobre los dichos de la parlamentaria PC, quien afirmó que durante la segunda vuelta se encontró con "personas que no había visto" en Recoleta.

La atleta Érika Olivera, diputada electa por Chile Vamos, habló sobre los dichos de la parlamentaria PC Karol Cariola, quien en medio de su análisis de los resultados de la segunda vuelta presidencial comentó la masiva presencia de apoderados de Sebastián Piñera en los locales de votación.

"Lo que a mi me queda claro es que la derecha tiene un nivel de conciencia de clase importantísimo. Ellos salieron a defender su votación. Hoy vi en Recoleta una cantidad de personas que no había visto nunca, de pelo muy rubio, sin querer discriminar con eso. Y eso no lo vi en primera vuelta", señaló ayer la diputada a Tele13 Radio.

Los dichos de Cariola recibieron diversos cuestionamientos, ya que establecerían un estereotipo físico a la derecha y a la clase alta.

Ante esto Olivera, quien fue elegida en el mismo distrito que Cariola, no quiso entrar en conflicto, aunque deslizó que su futura colega pudo haber errado en "la forma" de expresarse.

"A veces queremos expresarnos y erramos en la forma de hacerlo. @KarolCariola eres una excelente parlamentaria y se que podremos trabajar en unión, por nuestro distrito y hermoso país", escribió en Twitter.