Manuel José Ossandón: “No se me ha pasado por la mente estar en el gabinete”

El senador por Santiago, Manuel José Ossandón, se refirió al triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, de su participación en la campaña.

“Jamás me van a ofrecer nada”, dijo el parlamentario en conversación con radio Concierto, donde además planteó que “yo dije que no venía a pedir pega a nadie” y aseguró que, formar parte del futuro gabinete de Piñera, “no se me ha pasado por la mente”.

Sobre las claves del triunfo, el parlamentario dijo que “la gratuidad fue la gran diferencia, pero eso está asociado a escuchar y a entender maduramente lo que la gente quiere”.

“El futuro gobierno tiene que ser más responsable, ir piano piano” planteó Ossandón, quien además sostuvo que la administración que encabezará Piñera podría tener continuidad “se se logra un sello social, pero hay que hacer bien las cosas. Hubo una falencia en el gobierno pasado, teniendo un buen gobierno”.

El parlamentario además se refirió a la coalición Frente Amplio, que fue tema de debate durante toda la campaña del balotaje por la votación que obtuvo en la primera vuelta y por el rendimiento que alcanzó en la elección parlamentaria.

“Tiene una votación inflada en la zona donde trabajo, donde hay un rechazo duro a la política tradicional. Si tuviéramos una elección donde el candidato del FA tuviera una oportunidad real de votar, la gente no votaría” dijo.