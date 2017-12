Lorena Fries dijo que “existe una práctica de tortura no sistemática” en centros del Sename

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, se refirió al informe anual del Instituto de Derechos Humanos, que denunció graves vulneraciones a niños en centros del Sename.

Los jóvenes describieron golpes con mano abierta y puños, puntapiés con botas militares, uso de gas pimienta en los ojos, insultos y órdenes de hacer sentadillas, entre otros.

"Sin duda no es el trato que deben recibir los niños y niños. Elaboramos un reglamento para Gendarmería que abordara estos temas. Cuando hablamos de DD.HH, vamos viendo cómo asumimos este marco de DDHH y viendo cómo los grupos más vulneralizados que requieren más protección", dijo a Tele13 Radio.

"No estoy negando que puedan haber casos de tortura, estoy inhibiéndome de una determinación que tienen que dar los tribunales de justicia. Existe una práctica de tortura no sistemática, si no estaríamos contra un crimen de lesa humanidad. Sí existe una práctica y ahí hemos tenido una línea bien contundente, se incluyó en el Código Penal el concepto de tortura. Además, estamos creando el mecanismo nacional de prevención a la tortura", comentó.

Sobre el eventual cierre del penal Punta Peuco, la secretaria de Estado sostuvo que "es la Presidenta quien va a decidir. Como Gobierno tenemos un mandato a último día y no nos podemos inhibir de ninguna posición que vaya en la línea de mejorar los DDHH".