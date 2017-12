Fidel Espinoza llamó a los presidentes de los partidos a "dar la cara" tras la derrota en las elecciones

El diputado socialista, Fidel Espinoza, se sumó a la crítica del ex Presidente Ricardo Lagos y llamó a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría a "dar la cara" tras la derrota presidencial y parlamentaria.

"Los presidentes de los partidos tienen que dar la cara, tiene que haber una autocrítica y no buscar la responsabilidad en los otros", dijo a radio Cooperativa

"Yo no digo que tengan que renunciar, no soy quién para pedir renuncias, no me corresponde, eso lo definen los partidos. En el caso de mi partido, el 6 de enero hay un pleno, y no creo que Álvaro Elizalde tenga que renunciar, pero tiene que haber un mea culpa", agregó.

El presidente de la Cámara de Diputados comentó que "sufrimos una derrota estrepitosa, las causas no son las de ahora. Hay una multiplicidad de factores que parten antes, en las municipales. Tenemos una política centralizada 100%, cuando un Gobierno pierde las municipales, pierde las elecciones, tenemos que luchar por descentralizar las decisiones a dedo".