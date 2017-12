Matías Walker: "No es necesario formar una nueva coalición en los próximos dos años"

El diputado DC, Matías Walker, se refirió al futuro de la Nueva Mayoría, asegurando que "no es necesario formar una nueva coalición política en los próximos dos años".

"Siempre dijimos que la Nueva Mayoría era un acuerdo político y programático para apoyar el Gobierno de Bachelet y hemos señalado, también, que con el PC tenemos profundas diferencias", dijo a radio Agricultura

A su juicio, "no es necesario formar una nueva coalición política en los próximos dos años que no vamos a tener elecciones, no es necesario definir ahora una coalición".

Para el parlamentario, "es importante trabajar en reunir el eje entre el DC y el PS, hay que tratar de reconstruir ese eje. Se puede construir una centro izquierda moderna que no se acompleje de la modernización", opinó.