Mariana Aylwin: “Me siento más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las de la Nueva Mayoría”

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, dijo en una entrevista con radio Infinita que actualmente se siente más identificada con la coalición opositora “Chile Vamos” que con la Nueva Mayoría.

“Hoy me siento más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las de la Nueva Mayoría y con una alianza con Chile Vamos que con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio” dijo Aylwin.

Aylwin, quien forma parte del sector “Progresismo con Progreso” de su partido, la DC, bloque que anunció que no votaría por el candidato oficialista Alejandro Guillier en el balotaje, dijo que “cuesta cruzar la vereda porque soy de una generación que luchó por la democracia y porque no pertenezco a esa cultura del mundo de la derecha, que tampoco me gusta. Hay muchos que nos sentimos bien huérfanos de espacio”.

“Hay un electorado de centro que la DC y la Nueva Mayoría abandonó y que antes votaba por la Concertación, pero que hoy apoyó a Chile Vamos. Es un electorado volátil” dijo la hija del ex presidente, Patricio Aylwin.