Silber aseguró que la posición de Mariana Aylwin "es inconciliable con su rol de militante de la DC"

El diputado de la DC, Gabriel Silber, dijo que la ex ministra Mariana Aylwin debe tomar una decisión, luego que afirmara sentirse más identificada con Chile Vamos.

"A nadie le sorprendieron sus declaraciones, tampoco las consideramos incoherentes si uno ve sus acciones del 2017 y parte del año pasado. Hoy se saca la careta y acabamos con el baile de disfraces y se presentan como simpatizantes de derecha. Es inconciliable con su rol de militante de la DC el que se ha definido como partido de oposición, ella debe tomar una decisión", dijo a radio Agricultura.

El parlamentario sostuvo que "ella se declara disponible para estar en el Gobierno de Piñera, eso pasaría para que ella tomara una decisión, basta de generar esta ambigüedad del rol de nuestro partido", pidió.

Silber comentó que la posición de la ex secretaria de Estado "es una mala señal que se instala respecto de la DC y de nuestro rol para los próximos años. Tal vez lo más sincero y justo para todos es no abusar de la condición de hija del Presidente Aylwin. Creo que hemos tenido mucha tolerancia con el sector que representa, tampoco vamos a victimizarla, ella es grande y todos sabemos lo que tiene que hacer a partir no sólo de esta declaración, sino del actuar de este año", enfatizó.

El DC afirmó que "ya hay una suerte de desgaste en la relación, no veo la posible convivencia interna con ella. Creo que hoy está deteriorada la relación, ella votó de una manera distinta a lo que acordó el partido y ella sabe lo que tiene que hacer".