Carolina Goic por la Nueva Mayoría: “Fracasó y terminó”

La senador (DC) Carolina Goic dijo que “la Nueva Mayoría como prpuesta fracasó y terminó”.

Goic agregó que "quedó demostrado que el todos contra Piñera fracasó, no resultó. Y espero que no sea la intención de algunos mantener ahora la lógica del todos contra Piñera para los desafíos que vienen y en el rol de la oposición".

Además afirmó que “en esto no hay dos lecturas".

"Yo he señalado en estos días que no comparto las miradas de algunos personeros del Partido Comunista que se han expresado en forma que no corresponde respecto a la ciudadanía (...) Es casi echarle la culpa a los electores respecto a los errores propios. Esa mirada no la comparto y tampoco comparto los ideologísmos que nos inmovilizan".

Finalmente señaló que "me sorprende. No es justo con Alejandro Guillier la foto del día siguiente: él solo asumiendo, con mucha dignidad, la derrota. No estuvieron ninguno de los presidentes de partido al lado. Eso no fue justo y habla de una autocrítica inexistente".