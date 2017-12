Hernán Larraín lamentó que el FA y el PC "estén pensando en atrincherarse para bloquear al Gobierno de Piñera"

09:29 Al senador no le sorprende que parlamentarios se inclinen por un acercamiento con el Partido Comunista.

El senador Hernán Larraín se refirió a un posible acercamiento entre el Frente Amplio y el Partido Comunista.

"Si el FA y el PC están pensando en atrincherarse para bloquear al Gobierno de Piñera, es lamentable porque ese no es el mandato de los chilenos", dijo a radio Agricultura

"El FA, al ir cerrando filas con el PC, va esclareciendo su verdadera naturaleza. No me sorprende y ayuda a entender este fenómeno del FA, que al parecer traen las viejas banderas de la izquierda, no pasan de ser la antigua izquierda", enfatizó.

A juicio del parlamentario UDI, "lo que tenemos que trabajar y lo que esperan los chilenos es que se gobierne y que se pongan a trabajar en propuestas y no en hacer cálculos a futuro. Hay un desafío que es para todos, espero que el Gobierno pueda poner los temas y las propuestas de una manera tal que atraiga a personas que no están en Chile Vamos".

Larraín sostuvo que "los llamados tienen que ir en ampliar hacia el centro y los sectores más moderados que hoy están en la oposición, pero el llamado no debe excluir a nadie".

En ese sentido, "cuando Piñera habla de unidad habla de todos los chilenos que quieran sumarse a esta obra para mejorar estas iniciativas. Todas las contribuciones que vengan de la oposición pueden ser bienvenidas".