Espina dijo que el Gobierno de Piñera "tomará el proyecto de migraciones y hará todo para sacarlo"

El senador RN, Alberto Espina, se refirió al proyecto de migraciones que quedará para ser despachado en el próximo Gobierno, debido a la infructuosa tramitación en el Congreso.

"El proyecto de migraciones es importante y el Gobierno anunció y al final no presentó. Lo que hace es presentar un proyecto sabiendo que no se va a poder discutir, no tiene nada más que dejar para la historia que presentó un proyecto. Tanto prometió y no lo hizo", dijo a radio Agricultura.

El parlamentario afirmó que la administración de Sebastián Piñera "va a tomar el proyecto y hacer todo para sacarlo".

Sobre la reforma a la Constitución, Espina sostuvo que "es bastante curioso que el Gobierno presente una ley que anunció a principio de su mandato y que era uno de sus objetivos".

Agregó que será "un debate que va a quedar para el próximo Gobierno. Existe una propuesta nuestra que es la base para que se construya la propuesta. Se gastó plata en gente para llevar a cabo esa consulta, pero no tiene que distraer al Gobierno de las urgencias y las necesidades que hay. Nosotros tenemos que sacar adelante dos o tres proyectos claves: el de los infractores de ley".

El senador manifestó que "concentraría a la Comisión de Constitución en ese proyecto, y no seguir con el formalismo de presentar la reforma constitucional. No tenemos temor al debate constitucional, tenemos 80 medidas".