Ministro del Interior afirmó que "es muy difícil y tal vez imposible terminar definitivamente con la delincuencia"

El ministro del Interior, Mario Fernández, calificó como un "progreso" la disminución de los delitos de mayor connotación social en comparación con 2014, aunque manifestó que "no es para estar tranquilos".

El secretario de Estado sostuvo que "no se puede tener guardias en cada casa, es imposible. En Chicago, la cantidad de homicidios supera a la de todo Chile. No es consuelo, pero esto indica que la delincuencia es un fenómeno global y el combate contra ella no se termina nunca", dijo a radio ADN

"Es muy difícil y tal vez imposible terminarla definitivamente. En ningún lugar del mundo se ha terminado", recalcó.