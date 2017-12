Lagos se defendió de críticas por visita a Sebastián Piñera y por su rol en campaña de Guillier

11:31 El ex Mandatario dijo que "Un ex Presidente no puede negarse si un Presidente le pide un consejo". Además, se refirió a la situación del oficialismo tras la derrota en las elecciones de noviembre.

El ex presidente Ricardo Lagos, se refirió al futuro del bloque de gobierno y de su partido, el PPD, luego una actividad en el Instituto Nacional.

Consultado sobre el futuro de la Nueva Mayoría, el ex Mandatario dijo que son las "dirigencias políticas" las que están resolviendo el tema, pero sostuvo que "se debe tomar un tiempo en estos debates. La recuperación de las confianzas comienzan con hacer un análisis profundo".

Lagos además, dijo que una de las preocupaciones que dejó para el país, a su juicio, la última elección presidencial, fue "que a una mitad de los ciudadanos no les interesa. Perdió Chile que no fue capaz de convocar".

Lagos también respondió a las críticas del Partido Comunista, desde donde cuestionaron su visita al presidente electo, Sebastián Piñera y lo contrastaron con su apoyo al ex candidato oficialista, Alejandro Guillier.

El ex Presidente dijo que a Guillier lo apoyó a minutos de conocidos los resultados de la primera vuelta y que la visita a Piñera fue consecuencia de una invitación que recibió del propio Presidente electo. Dijo también que su visita tuvo un sentido republicano, tal como lo hicieron los ministros por orden de la presidenta, Michelle Bachelet. "Un ex Presidente no puede negarse si un Presidente le pide un consejo", dijo Lagos.

Consultado por alguna autocrítica sobre su apoyo a Guillier, dijo que "yo hago cosas que a mí me piden. Nadie me pidió una colaboración en particular".

Lagos ademas, se refirió a los dichos del ministro del Interior, Mario Fernández, quien llamó al "retiro" a su generación política. "Si cada quien considera que debe retirarse" dijo el ex Presidente.