Evópoli por propuesta de candidatos para nuevo gabinete: "Esperamos que sea gente que se quede en la política"

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la entrega de la lista con las propuestas de nombres para ocupar cargos en el Gobierno de Sebastián Piñera.

"Ese listado va a tener personas de Evópoli con vocación política y capacidades técnicas. Es gente nueva o que estuvo relacionada al primer Gobierno de Piñera, pero con poca experiencia política. Ese listado va a ser privado para que el Presidente elija", dijo a Tele13 Radio.

"No vamos con listas completas, el número no es relevante. Lo importante es constituir un gabinete que le vaya bien. Esperamos que sea gente que se quede en la política, que después pueda competir en puestos de poder popular, que no hagan de este cargo solo una conexión profesional. Queremos atraer a la política gente valiosa y que pueda aportar mucho", añadió.

Undurraga comentó que "se les pidió a todas las personas que no tuvieran ningún tipo de conflicto de interés donde teóricamente pueden desarrollarse, también se les preguntó si tuvieran algún conflicto judicial. Se nos pidió gente de confianza de la directiva y que puedan generar confianza a pesar de que Piñera no los conozca".