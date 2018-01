Gobierno y dichos del canciller sobre el PC: "Ha hecho esos comentarios a modo personal"

Ayer La vocera Paula Narváez dijo que las palabras del ministro de RR.EE., quien llamó a una reflexión sobre el vínculo del oficialismo con el PC, "no son las opiniones del gobierno de Chile".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a las palabras del ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz, quien en una entrevista este fin de semana dijo que el bloque oficialista debería reflexionar sobre sus vínculos con el Partido Comunista.

La portavoz del gobierno sostuvo que "el canciller ha hecho esos comentarios a modo y a título personal, el gobierno no los va a comentar, sin embargo, es importante señalar que no hay que hacer especulaciones ni interpretaciones y no son las opiniones del gobierno de Chile".

Narváez dijo además que "el gobierno siempre ha saludado la relevancia de la unidad de la centroizquierda".

Sobre el mismo tema y una vez finalizado el comité político, el presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que abordó las declaraciones del canciller con el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete y que éste le respondió que "no es el pensamiento del PPD".