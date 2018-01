Chile Vamos incluyó a parlamentarios y alcaldes en propuestas para cargos en el gobierno de Piñera

Los partidos de Chile Vamos entregaron sus propuestas de nombres para los cargos públicos que se deberán ocupar en el próximo gobierno de Sebastián Piñera, en una nómina que incluyó a parlamentarios y alcaldes en ejercicio.

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, afirmó que "hay nombres, no voy a decirlos porque no sería bueno, porque es regla de oro y no surge un nombramiento, pero sí hay nombres de parlamentarios, mínimas excepciones, y alcaldes".

Según radio Cooperativa , entre los posibles nominados estarían el actual senador por Santiago, Andrés Allamand (RN), y los alcaldes son los RN Felipe Guevara y Germán Codina, de Lo Barnechea y Puente Alto, y el UDI Rodolfo Carter, de La Florida, quienes podrían tener un espacio en el gabinete o alguna intendencia.

Aunque Piñera mantiene sus nombres en absoluta reserva, también se especula con la presencia de legisladores que no fueron a la reelección o de ex candidatos al parlamento que perdieron obteniendo una buena votación.