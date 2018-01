Abogado de Piñera pidió embargar la dieta parlamentaria de Hugo Gutiérrez

Ayer Juan Domingo Acosta presentó un escrito para que el diputado asuma las costas del proceso judicial iniciado por él en contra del ex Mandatario por el caso Exalmar.

Juan Domingo Acosta, abogado del Presidente electo Sebastián Piñera, presentó un escrito al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar el embargo de la dieta parlamentaria del diputado PC Hugo Gutiérrez.

La petición, según lo informado por T13 , tiene por objetivo cubrir el pago de las costas por el proceso judicial iniciado por legislador en el caso Exalmar, por el que el ex Mandatario terminó sobreseído.

Aunque en primera instancia el Tribunal señaló que la dieta era inembargable de acuerdo al artículo 445 del código de procedimiento civil, Acosta argumentó que este ingreso no cabría en la categoría de sueldo, ya que “los diputados y senadores son autoridades del Estado y no se encuentran sometidos en el desempeño de sus funciones a un vínculo de subordinación o dependencia respecto de un empleador o de un superior jerárquico, de manera que la dieta que reciben no constituye sueldo ni gratificación”.

En caso de no obtener el embargo por la dieta, el representante de Piñera señaló como bienes susceptibles de embargo dos automóviles de propiedad del diputado comunista.

La justicia determinó que Gutíerrez debía cancelar $2.500.000 por el caso. El propio diputado afirmó que no está dispuesto a cancelar dicho monto.