Vicepresidente de Asociación de Fiscales dijo que reacción de Dávalos fue "poco prudente"

Mario Carrera, el vicepresidente de la Asociacion de Fiscales, se refirió en conversación con radio Cooperativa, a la reacción de Sebastián Dávalos, quien ayer tras ser sobreseído por la Corte de Apelaciones de Rancagua en el caso Caval, calificó a la Fiscalía como "corrupta" y anunció una querella por filtraciones.

"Es bien anecdótico y poco prudente lo que hace, porque él está alegando que con pocas pruebas se le mantiene como imputado y, por otro lado señala que hay corrupción en la Fiscalía sin tener prueba de ello. Lo que está haciendo es lo mismo que reclama que se hace en contra de él" dijo Carrera.

El representante de los fiscales dijo además que "si (Dávalos) tuviera pruebas, son los tribunales de justicia los que deben determinarlo y no a través de los medios de los que los hizo ayer".

"Lo que parece extraño es lo destemplado de la declaración y de que se trata de una persona que por sus estudios debería tener más prudencia y, si entendemos que las instituciones funcionan, son los tribunales de justicia los encargados de resolver los casos" planteó Carrera.

El fiscal, además dijo que Dávalos es "una persona que está siendo investigada" y que "espero que no se entienda como venganza que en esta causa pueda tener una salida distinta, no sé lo que está pensando el señor Dávalos".

Respecto de las filtraciones de información, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales planteó que "los distintos intervinientes tienen acceso a la carpeta investigativa, la Fiscalía deja de tener el control total de la información que tiene. Puede venir de las copias que se entregan a querellantes e imputados".

En esa línea, Carrera abordó el instructivo de la Fiscalía Nacional que califica las filtraciones como un acto de "corrpución". "Tal como lo entendemos no es aplicable en este tipo de situaciones, eso nos preocupa y lo entendemos como un error. Es un juego de palabras referidas al instructivo".

"No puede una autoridad distinta al poder Legislativo señalar que los actos son o no de corrupción. Es el legislador el llamado a decir que actos son de corrupción y no un instructivo", dijo Carrera.