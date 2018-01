Ward por declaraciones de Dávalos: "Otra vez está abusando de su poder"

08:56 El diputado UDI se refirió a las críticas del hijo de la Presidenta, que calificó de "corrupta" a la Fiscalía. "Una persona en un caso normal no usaría estas palabras sin saber que no está protegido".

El diputado de la UDI, Felipe Ward, se refirió a las declaraciones de Sebastián Dávalos, que tras ser sobreseído de la arista central del caso Caval, disparó contra la "muy corrupta fiscalía".

"Lo retrata de cuerpo entero. Una persona en un caso normal no usaría estas palabras sin saber que no está protegido. Me parece que otra vez está abusando de su poder y de su posición privilegiada. Que entienda que no debe ocupar este privilegio para atacar a la Fiscalía", dijo a radio Agricultura

El parlamentario comentó que Dávalos "nunca fue capaz de hacer un mea culpa del daño que le hizo al Gobierno, produjo un retroceso en la imagen de la Presidenta. Esta soltura, esta frontalidad, creo que no las ocuparía si no fuera el hijo de la Presidenta".

Ward recalcó que "otra vez se produce un escándalo con sus declaraciones, se victimiza, ninguna persona normal se sentiría con la libertad de hacer estas declaraciones. Él no mide las consecuencias de sus declaraciones, va a hacer que el caso Caval de instale de nuevo. Espero que en este caso no siga pagando 'Moya'".