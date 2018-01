Mariana Aylwin dijo que el TS de la DC "no tiene competencias para dirimir una acusación que pretende acallar opiniones políticas"

Por medio de una carta, la ex ministra de Educación y líder del sector progresismo con progreso de la DC, Mariana Aylwin, se defendió ante el Tribunal Supremo de la colectividad, luego de que un grupo de militantes solicitó su expulsión del partido.

Ello, después de que el grupo interno del que forma parte anunció que anularía su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y de que, Mariana Aylwin, sostuvo en una entrevista que se sentía más cerca de los planteamientos de Chile Vamos que de los de la Nueva Mayoría.

En su carta, Aylwin plantea que las consideraciones realizadas por ella y su sector, "son consideraciones políticas, no tienen que ver con ninguna transgresión a los estatutos. Por lo mismo, con el mayor respeto por el Tribunal Supremo, sostengo que no tiene competencia para dirimir sobre una acusación que pretende acallar opiniones políticas".

"Este es un testimonio de las ideas que he sostenido y no una defensa de una acusación que resulta inaceptable en un partido democrático y en el siglo XXI" dijo Aylwin.

La ex ministra de Educación, además, apeló a su trayectoria política y partidaria y justificó, en los resultados electorales, sus críticas al gobierno y a la coalición oficialista.

"Se nos acusa por no hacer estos planteamientos dentro de las instancias partidarias en circunstancias que en ellas no nos han dejado expresarnos. En la Junta Nacional de mayo, pedí la palabra y no sólo no me la dieron, sino que me mandaron un recado de que no hablara. En la última junta nacional de agosto, sólo pudieron entrar los delegados. estuve tras las rejas en la entrada y reconozco que, con mucho dolor, pude ver el tenor de la discusión y maltrato entre camaradas a través de una pantalla", dijo.