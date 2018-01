Presidente de RN dijo que el frenesí legislativo "me huele a pirotecnia"

El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, criticó el frenesí legislativo que, a su juicio, "no tiene mucho sentido".

Esto, luego que el Gobierno ingresara 28 urgencias para la tramitación de proyectos de ley en un solo día, entre las que se encuentran feriados regionales, cambios tributarios y en la función pública.

"De verdad no tiene mucha razón de ser insistir en unos proyectos. Pero hay algunos que están a punto de salir. Lo demás me huele a pirotecnia", dijo a radio Agricultura

"La Presidenta se olvida que hubo una elección donde la ciudadanía expresó que quería algo distinto. Si hay algo por lo que el Gobierno fue rechazado en tres elecciones fue por la improvisación por tratar de hacer las cosas encima y por impulsar proyectos que no son buenos", añadió.

El parlamentario sostuvo que "quedan nueve sesiones, pretender sacar esas cantidad de proyectos, yo no sé si lo hacen por pirotécnica por querer sacar los proyectos o por convicción. El problema es cómo dar tiempo para sacar esos proyectos, no da el tiempo. No hay ninguna priorización en nada, no lo sacaron en tres años y no lo vamos a hacer en un día. La Presidenta quiere marcar el sello".