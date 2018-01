José Antonio Kast aseguró que el viaje a Cuba de la Presidenta es "un gustito personal"

08:45 El ex candidato dijo que "está pidiendo un informe para que indiquen quiénes van, cuánto sale el viaje, para que la gente sepa".

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió al viaje que realizará la Presidenta Michelle Bachelet a Cuba este fin de semana.

"Es otro gustito personal, es un viaje romántico de despedida. Dígame por qué va, por qué el canciller no va, no se sabe quienes van. Este es un paseo de Bachelet", dijo a Tele13 Radio

El diputado también comentó que "estoy pidiendo un informe para que indiquen quiénes van, cuánto sale el viaje, para que la gente sepa".

El parlamentario también se refirió a la polémica que se generó en Chile Vamos por el respaldo de Felipe Kast a la Ley de Identidad de Género.

"Discrepo, tenemos una opinión distinta, pero cada uno es independiente en su juicio parlamentario. En ésto habría sido bueno que se diera una señal de unidad para decirle al Gobierno que no corresponde un proyecto que no va en la línea de los temas de importancia cotidiana de la gente del país", dijo.

José Antonio Kast sostuvo que "hay temas valóricos en que discrepamos, no tengo mucho más que mencionar. No sería bueno que siguiera ocurriendo lo mismo, no es una buena señal y creo que Chile Vamos debería haberse jugado en el Congreso para levantar la voz con respecto a lo que está haciendo el Gobierno en ésto".