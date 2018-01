Felipe Kast lamentó las críticas e insultos por su apoyo al proyecto de identidad de género

El diputado de Evópoli, Felipe Kast, lamentó las críticas al interior de Chile Vamos por su apoyo al proyecto de identidad de género.

"Respeto a quienes piensan distinto y me parece lamentable que aquellos que no comparten la visión que tenemos como Evópoli reaccionen muchas veces en forma agresiva. Nosotros no lo hacemos, nosotros respetamos a los conservadores", dijo a radio Cooperativa

"Aspiro a que algún día en la centroderecha sean mayoría los liberales y eso todavía no ocurre. He recibido una serie de insultos por las redes sociales de algunos conservadores, es algo que no me agrada, (...) lo único que exijo es respeto para visiones distintas", agregó.

Kast también descartó un acuerdo para rechazar proyectos del Gobierno de Michelle Bachelet.

"Nunca ha existido ningún acuerdo, (...) de hecho salió ayer Felipe Ward, jefe de bancada de la UDI, y Leopoldo Pérez, aclarando que esta noticia era completamente falsa y que Evópoli había votado en conformidad a lo que siempre había dicho y sus principios", aseguró.

Y aclaró que "la reunión que tuvimos con Andrés Chadwick y con los otros simplemente era porque en marzo empiezan a funcionar tres bancadas y antes funcionaban dos. Hoy día hay seis diputados de Evópoli que entran y dos senadores y, por lo tanto, era más bien una reunión pensando en marzo".