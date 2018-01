Mariana Aylwin y posibilidad de ser ministra de Piñera: “No está en mi mente y creo que tampoco está en la mente de nadie”

Ayer La ex DC fue enfática en precisar que aún no ha decidido su militancia. La inquietud surgió cuando en un principio aseguró que se sentía "más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las posturas de la Nueva Mayoría".

En medio de la polémica por su salida de la Democracia Cristiana, que a la vez incluyó una salida masiva de 30 militantes, Mariana Aylwin fue tajante en descartar la posibilidad de formar parte del gobierno de Sebastián Piñera como ministra.

"No hay ninguna posibilidad de una cosa así, yo creo que por ningún lado. Ni por parte de ellos ni por parte mía. No está en mi mente y creo que tampoco está en la mente de nadie", dijo a radio ADN.

Asimismo, la ex ministra de educación de Ricardo Lagos, insistió en que es muy pronto para hablar del futuro y de su posible militancia.

"Es muy pronto para hablar de eso. Acabamos de renunciar, hay varias ideas de qué hacer hacia adelante, de cómo seguir aportando. No hay nada concreto", agregó.

Y es que las dudas surgieron por los dichos de la ex DC cuando Piñera ganó la segunda vuelta: "si hubiera sido independiente probablemente habría votado por Sebastián Piñera y no lo soy". Con ello, remató que “francamente yo me siento hoy día más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las posturas de la Nueva Mayoría".