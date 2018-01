Mariana Aylwin: “Siento que abandono el partido, pero que voy a morir siendo democratacristiana”

08:52 La ex ministra detalló los detalles de su salida y comentó cuáles fueron las reacciones de sus más cercanos.

Continúan las reflexiones de Mariana Aylwin después de su renuncia a la Democracia Cristiana (DC) junto a otro 30 militantes. Esta vez repasó sus 40 años de militancia, explicando cómo ha enfrentado esta situación, tanto a nivel político como con su familia, precisando que su decisión fue respetada.

“Nosotros en la familia somos bastante unidos y hemos conversado permanentemente. (…) Incluso le comuniqué a uno de mis tíos, que es como el más preocupado, que es el hermano menor de mi padre (Tomás Aylwin). Sé que mi salida tiene un significante también en términos de la figura de mi padre", dijo a El Mercurio.

Asismimo, insistió que su apego a su herencia democratacristiana no la perderá nunca. “Siento que abandono el partido, pero que voy a morir siendo democratacrisitiana. Ser DC para mi es una cultura, una manera de mirar el mundo, de concebir la política, de hacer las cosas”, aclaró.

Por otro lado no quiso referirse a las críticas, como las de la presidenta de la DC, Myriam Verdugo, quien la acusó de abusar del apellido Aylwin. En este sentido, precisó que el abandono tiene que ver con un tema de dignidad.

“No quiero entrar en ese debate más pequeño. Esto me da una pena enorme. Es como abandonar la casa, pero también tiene que ver con mi conciencia de llegar a una convicción y actuar en consecuencia. Tiene que ver con mi dignidad. De alguna manera, en el último tiempo había sido muy maltratada. No se puede seguir en una casa donde el marido te golpea todos los días y no te vas”, reflexionó.