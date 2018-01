Mariana Aylwin dijo que en la DC "hay mucho de barra brava y poca reflexión"

08:50 Sobre su salida, la ex ministra sostuvo que "uno no deja de ser quien es porque abandona un partido, yo me siento demócrata cristiana, es mi ADN, pero el partido ya no nos representaba".

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, se refirió a su salida de la Democracia Cristiana, apuntando a unas "barras bravas" que gatillaron la crisis en el partido.

"Me remonto a 10 años cuando se hizo un proceso largo de reflexión, se veían profundas divisiones y esas no se zanjaron, llegaron una especie de barras bravas que rechazaron las propuestas de las comisiones, había una intolerancia, una división que fue generando una pérdida en la convivencia que terminó dañando al partido. Esta es una crisis de sentido", dijo a Tele13 Radio

"El maltrato permanente a todas las personas que plantean con argumentos algo distinto, por ejemplo, cuando planteé que la reforma de la educación era una mala reforma, en vez de argumentar te dicen 'cállese porque usted tiene interés en educación'. Todo es muy pasional, en vez de argumentativo. Es una incapacidad de debatir con altura de miras, los espacios no existen. Hay mucho de barra brava dentro y hay poca reflexión", recalcó.

Respecto a que se sentía más cercana a Chile Vamos que a la Nueva Mayoría, Aylwin manifestó que "el discurso de Chile Vamos en la segunda vuelta fue más cercano a esos demócrata cristianos y yo me sentí más cercana a ese discurso, porque el candidato de la Nueva Mayoría miró a la izquierda para captar sus votos, al Frente Amplio. No fue buen dicho, pero quise decir que por algo nuestro electorado se había ido a ese lado. Me siento muy lejana de la Nueva Mayoría y de la Nueva Mayoría que quiere ampliarse hacia al Frente Amplio. Mi pregunta es dónde está la identidad de la centro-izquierda. No soy de izquierda y no voy a ser nunca, tampoco soy de derecha. Ser DC ha sido como una cultura, no es solo un pensamiento".

Sobre el viaje de la Presidenta Michelle Bacheley a Cuba, la hija de Patricio Aylwin sostuvo que "es incomprensible e incompatible. Refleja su deseo más íntimo y donde está su corazón".

"No quiero estar en un lugar dónde uno piensa tan distinto sobre el valor de la democracia y los derechos humanos. O participar de una alianza donde la Presidenta no es capaz de conversar con los disidentes cubanos", dijo.