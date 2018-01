Burgos: "No me he articulado con nadie para decidir si me voy de la DC"

El ex ministro Jorge Burgos analizó la crisis al interior de la DC tras la reciente partida de Mariana Aylwin y aseguró que "estará atento" a la definiciones de la Junta Nacional para tomar una decisión sobre su permanencia en el partido.

"No me he articulado con nadie para definir el momento en que debemos quedarnos o irnos. Hay una gran cantidad de militantes que piden que el partido tenga definiciones, que tome un derrotero. Uno no puede renunciar a las ideas de la DC", dijo a ADN Radio

"Entiendo que está convocada la Junta Nacional que es la instancia más importante, creo que ahí hay una oportunidad para empezar a salir de este problema", agregó.

Sobre los dichos de Mariana Aylwin, el ex titular del Interior sostuvo que ella "ha sido un liderazgo importante en la DC y tengo la impresión que dentro de un ambiente malo, fue objeto de críticas y descalificaciones".

A su juicio, "la superación de los problemas tiene que ver con claridad de las ideas y eso le hace falta a la DC, creo que hay más libertad para proponer ideas. La DC es un partido que está por los cambios, pero que es gradualista. La DC ha sido un partido de cambios".