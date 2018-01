Andrés Zaldívar lideró nómina para integrar el Consejo de Asignaciones del Congreso

El actual presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar, lideró la nómina de integrantes propuestos para el Consejo de Asignaciones del Congreso Nacional.

El parlamentario, que este 11 de marzo deberá dejar su cargo tras no ser reelegido en la Región del Maule, fue parte del listado en su calidad de ex ministro de Hacienda, según lo informado por La Tercera

Además de Zaldívar, la lista está compuesta por Enrique Marshall, como ex consejero del Banco Central; Arturo Irarrázabal como ex decano de Derecho; Alfonso Vargas, como ex diputado; y José Antonio Gómez, actual ministro de Defensa, como ex senador.

La propuesta será votada entre el martes y el miércoles por ambas Cámaras.

El diputado independiente René Saffirio adelantó en las redes sociales su rechazo al nombre de Záldivar, apuntando a que "negó información del Senado a fiscales sobre gastos de asignaciones que tendría que controlar".

Nominan Andrés Zaldívar para Consejo Asignaciones Parlamentarias cuando deje cargo senador.El mismo que negó información del Senado a Fiscales sobre gastos de asignaciones que tendría que controlar.DE ESTO CHILE ESTÁ CANSADO.No tendrá mi voto y necesita 72 en la Cámara.RT. — René Saffirio E. (@renesaffirio) 8 de enero de 2018

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap), es el organismo encargado de fijar el monto y los criterios de uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de los legisladores. Su dieta quedó fijada en 100 UF mensuales, unos $ 2,6 millones.