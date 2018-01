Zaldívar y su nuevo cargo en el Consejo de Asignaciones: "No me siento cuestionado"

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), afirmó que no se siente cuestionado luego de ser nominado al Consejo de Asignaciones Parlamentarias, cargo que ocupará tras dejar su escaño en el Congreso Nacional.

El legislador, que no logró su reelección en la Región del Maule, afirmó que él no presentó su nominación, sino que se trató de "un reconocimiento de mis pares el hecho de que pueda colaborar con ellos".

"No me siento cuestionado, por lo demás las observaciones en relación a mi persona no tienen ningún fundamento. Cualquier parlamentario tiene derecho a expresar. No soy una persona que deje de cumplir todos y cada uno de los requisitos", agregó.

El senador afirmó que su elección se debería "a la experiencia que tengo en la vida parlamentaria. En esa línea creo que puedo aportar".

La propuesta de integrantes, que fue aprobada popr 24 votos contra uno, fue completada por el ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall; el ex decano Arturo Irarrázabal; el ex senador José Antonio Gómez; y el ex diputado Alfonso Vargas.