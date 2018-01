FA calificó de "chantaje inaceptable" la postura de la DC por votar en contra de la nominación de Zaldívar

Parlamentarios del Frente Amplio rechazaron la postula de la DC, quien decidió suspender las conversaciones para definir la presidencia de la Cámara de Diputados luego que tanto ellos, como varios otros legisladores del PS y del PC, votaran en contra de la nominación del senador falangista Andrés Zaldívar miembro del Consejo de Asignaciones del Congreso.

El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, señaló a Emol que lo ocurrido con el actual presidente de la Cámara Alta sigue "perpetuando la lógica de un cuoteo binominal".

Por la postura demócratacristiana, el ex dirigente estudiantil afirmó que "me parece un chantaje bien inaceptable, porque se mezclan cosas que no tienen nada que ver, pero además nosotros no hicimos una objeción particular a uno u otro nombre. A mí Arturo Irarrázabal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también me parece un nombre cuestionable".

El diputado de RD Giorgio Jackson, se mostró un poco más optimista con un acuerdo que reuna a toda la futura oposición, comentando que "ellos (la DC) son libres de poder estar molestos por algo que al parecer como coalición política tenían un pre acuerdo y yo le trataría de bajar la ansiedad por llegar a un acuerdo hoy, tenemos hasta el 11 de marzo para llegar a un acuerdo administrativo".