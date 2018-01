Zaldívar y críticas a su designación: "No soy un leproso"

09:16 El senador dijo que no echará pie atrás tras su designación en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. "Sería aceptar que soy un leproso, o que no tengo derecho a ejercer las funciones que la ley determine” planteó.

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, calificó como una “situación injusta” las críticas que ha recibido tras ser ratificado como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

La votación, que no contó con el respaldo de parte de los diputados del PS, del PC, del Frente Amplio y PPD, generó un quiebre con la DC en las negociaciones por la conformación de la mesa de la corporación. “Se sindica mi nombre y nada más, y eran cinco nombres que obtuvieron votaciones parecidas”, dijo el presidente del Senado en conversación con radio Universo.

“Me duele que se esté centrando toda la polémica en mí” dijo Zaldívar, quien también sostuvo que “no soy un leproso. He estado en la política durante muchos años, seguramente me he equivocado en muchas cosas pero no voy a permitir que se ponga en duda mi honorabilidad, (porque) casi se pone como que no cumplo con los requisitos”.

Zaldívar aseguró que fueron los parlamentarios quienes le pidieron asumir un cupo en el Consejo de Asignaciones y dijo que lo aceptó “porque me lo propusieron y creo que podía prestar mis servicios en ese sentido, a pesar que no necesito ese cargo, al contrario me ha traído más problemas que soluciones. Pero en este momento por ningún motivo voy a echar pie atrás porque sería aceptar que soy un leproso, o que no tengo derecho a ejercer las funciones que la ley determine”.

El senador dijo también estar consciente de que la designación tiene “efectos políticos efectivamente (…) cuando se hizo la lista yo no intervine y no se consideró la presencia una persona de ese mundo que tiene una representación importante en el parlamento, pero eso no es problema mío”.

“Estoy muy tranquilo, toda mi vida al servicio público, no me he enriquecido en el servicio público” sentenció el parlamentario.