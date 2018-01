Jackson y polémica por designación de Zaldívar: “Nunca se aclaró que esto era importante para la DC”

El diputado de Revolución Democrática por Santiago, Giorgio Jackson, se refirió en Tele13 Radio a la reacción de la DC de congelar las conversaciones con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, tras la votación negativa que tuvo el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, para el Comite de Asignaciones Parlamentarias.

Jackson dijo que votó en contra no sólo de Zaldívar, sino de las cinco nominaciones, “sentimos que hay una lógica binominalizada en la elección, creemos que se podría concursar, podría haber un sistema de Alta Dirección Pública”.

“Ésto no tiene que ver con un veto, no se puede a un senador asignar en un comité porque está excluido de la nómina, creo que es una mala señal. Él mismo se expone aceptando este cargo, se comunica que estos cargos son como premios de consuelo” dijo el ex dirigente estudiantil.

Respecto de la reacción de la DC, Jackson planteó que “tienen que bajar los ánimos, en las instancias de conversación nunca se aclaró que esto era importante para la DC, yo no entiendo por qué no se aclaró antes. Creo que hubo una sobre reacción por parte de la DC”.