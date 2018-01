Jackson llamó a la DC a adoptar una definición tras polémica por Andrés Zaldívar

09:34 El diputado de Revolución Democrática dijo que "mantener esta incertidumbre no le hace bien a nadie" a raíz de la postura de la Falange por la presidencia de la mesa y las comisiones en la Cámara de Diputados.

El diputado Giorgio Jackson (RD) en conversación con radio Cooperativa, llamó a la DC a adoptar una definición respecto de su posición sobre la presidencia de la Cámara, luego de que la Falange congeló las conversaciones con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, tras la polémica por la designación del presidente del Senado, Andrés Zaldivar, en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

"Para nosotros es importante llegar a un acuerdo, pero en este momento no depende de nosotros, ojalá que la DC pueda develarse lo antes posible para no mantener esta incertidumbre que no le hace bien a nadie" dijo Jackson.

Sobre la posición del Frente Amplio de cara a la definición de la mesa y las comisiones de la Cámara Baja, Jackson planteó que "hay varios aspectos en las comisiones claves que nos gustaría tener participación, nos gustaría estar en todas, pero eso va a depender del acuerdo de mayoría que se haga".

El parlamentario también se refirió a su opción para presidir la Cámara de Diputados y dijo que "ha sido bastante construido este hecho (que quiere ser presidente de la Cámara), no he manifestado esa aspiración, tenemos que hacer lo que más le convenga al Frente Amplio".