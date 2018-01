Economista jefe del Banco Mundial se retractó de dichos de manipulación del ranking de competitividad

Ayer Paul Romer, quien acusó intencionalidad política en el cambio de metodología del reporte, dijo que su explicación fue poco clara, pero que apuntaba a que los números de los estudios pueden explicarse mejor. “No he visto ninguna señal de manipulación” sostuvo.

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, quien en una entrevista con el Banco Mundial atribuyó a motivaciones políticas el cambio de metodología del del ranking de competitividad (Doing Business) del Banco Mundial, se retractó de sus dichos tras ser desautorizado por el organismo.

Romer, en una publicación en su blog dijo que la conversación daba la impresión de que tenía sospechas de manipulación política, pero que “no fue lo que quise decir. Yo no he visto ninguna señal de manipulación de los números publicados en Doing Business ni en ningún otro reporte del Banco (Mundial)”.

“Lo que quise decir es algo que muchos en el Banco creemos, que es que podemos hacer un mejor trabajo explicando lo que nuestros números significan“ dijo Romer.

Romer agregó que “en la producción del reporte Doing Business, cambiamos el método por sólidas razones. Estos cambios fueron cuidadosamente considerados, pero cuando implementamos los cambios, podemos explicar más claramente por qué, por ejemplo, Chile cayó en el ranking”.

“Lamento que en mi intento por promvover la mayor claridad, yo mismo no haya sido claro“, dijo Romer.