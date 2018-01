Presidenta firmó proyecto que permitirá arresto domiciliario para reos terminales condenados por delitos de lesa humanidad

08:39 La iniciativa elimina el indulto en particular en los casos de reos por violaciones a los DD.HH. y entrega la decisión a jueces.

Según información de El Mercurio, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto, que ingresó ayer al Senado y que busca eliminar el indulto particular para condenados por delitos de lesa humanidad, reemplazándolo por un procedimiento administrativo en el Poder Judicial.

La iniciativa plantea regular los criterios para acceder a los beneficios de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena y, la no procedencia del indulto particular .

Sobre los criterios especiales, además, el proyecto propone que quienes soliciten los beneficios, además de cumplir los requisitos exigidos, “aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza y demuestren su arrepentimiento”.

Con la iniciativa se estipula que ya no será el Presidente de la República quien firme una solicitud de indulto, sino que la facultad quedará radicada en los tribunales.

Así, por ejemplo, los tribunales podrán disponer del reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario, tras una resolución fundada y acreditación del estado de salud, en los casos de personas enfermas terminales.

En materia de libertad condicional, en tanto, el proyecto reemplaza la expresión ‘derecho’ por la de ‘beneficio’.