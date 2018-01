Fiscales Gajardo y Norambuena renunciaron al Ministerio Público

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes han liderado las investigaciones por financiamiento irregular de la política, informaron que presentaron su renuncia ante el fiscal nacional subrogante, Manuel Guerra.

La decisión de los fiscales se produce a dos días de que sostuvieron una cita con el propio Guerra, quien además es el fiscal de la zona Metropolitana Oriente, luego de que éste ofreció una salida alternativa al senador Iván Moreira, imputado por delitos tributarios en el caso Penta, donde se ofreció al parlamentario fijar domicilio y el pago de $ 39 millones.

En la reunión, Gajardo y Norambuena le plantearon a Guerra su desacuerdo con la medida y su preocupación de que este tipo de práctica se extendiera a otros políticos imputados, luego de que la Fiscalía había fijado como politica, llevar las causas a juicio oral.

"A partir de lo que ha sucedido, la decisión que teníamos que tomar es esta", dijo Gajardo tras hacer efectiva su renuncia.

Pablo Norambuena, en tanto dijo que el criterio de ambos fiscales es "que es necesario perseguir buscando la sanción penal" y agregó que "hemos tenido el respaldo de los tribunales de justicia, sin embargo, observamos un cambio en la Fiscalía, que no concordamos, no estamos de acuerdo y hemos tomado la decisión de no seguir en este cargo".

Sobre el caso particular de Moreira, Norambuena destacó que en el desafuero de la Corte Suprema hubo una mayoría de parte del tribunal (9-8) y que "nuestra decisión era que se siguiera adelante".

"En estos casos graves, que atentaron contra el sistema, contra la democracia, debería ser buscada la sanción penal" dijo el persecutor, quien luego planteó que "una posicion que nos parece que no ha sido acogdia en la Fiscalia (...) hemos tenido una derrota dentro de la Fiscalia puesto que nuestros argumentos no han sido acogidos".

La renuncia de Norambuena y Gajardo está fechada para el día 31 de marzo, plazo planteado por ambos para realizar el traspaso de la información.