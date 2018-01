Gobierno sobre filtración a Héctor Llaitul: "La información pública que hay sobre la participación de la ANI, eso no es efectivo"

Tras la polémica por la supuesta filtración de información desde la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a la situación, negando todo vínculo.

El hecho se dio en el marco de las investigaciones por la llamada operación “Huracán”, causa ligada a la quema de camiones en La Araucanía.

“Ustedes saben que nosotros nos tenemos que guiar en este caso particular por la información pública que ha aparecido, porque no conocemos los detalles de la investigación misma debido a que eso lo lleva la fiscalía. Y del proceso administrativo interno puedo decir que respecto a la información pública que hay sobre la participación de la ANI, eso no es efectivo”, consignó a La Tercera.

La información fue publicada por el diario El Mercurio la semana pasada, donde puntualizaban que un funcionario de la ANI habría alertado al vocero sobre un procedimiento policial contra comuneros mapuche.

En particular, el hecho habría salido a la luz, a través de un mensaje de WhatsApp donde el vocero de la CAM le habría dicho a un contacto guardado como "José", que la ANI, le había avisado que Carabineros preparaban una operación. Esto, a días de ser arrestado junto a otros siete involucrados en la "Operación Huracán" el 23 de septiembre.