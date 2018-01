Pueblos indígenas advierten que no ratificar el Convenio 169 de la OIT los dejaría “Más desprotegidos”

Preocupación existe entre los pueblos indígenas por la permanencia del convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado que lo suscribe a cumplir una serie de reglas con estos sectores del país.

Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, reiteró que “sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil”, consignó La Tercera

La inquietud nació porque la iniciativa debe ser renovada en 2019 y hasta ahora no existe claridad si el Presidente electo Sebastián Piñera lo hará.

Para el diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de la región, Andrés Molina, Piñera “no estaría conforme con su aplicación”, comentó.

“Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre los propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, agregó Molina.

Asimismo, agregó que “este retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”.

CONTRAPARTE

Sin embargo, también existen opositores por salir del convenio, el que debe ratificarse cada diez años, y que fue firmado por primera vez en 2008 por el primer gobierno de Michelle Bachellet.

Según Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, “la idea de desahuciar el convenio, que se ha hecho presente en la derecha, es un retroceso tremendo. No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal: por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos. Eso es como querer retirarse de cualquier convenio de DD.HH (…)”, dijo a La Tercera.

En la misma línea se sitúa Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama), insiste en la importancia del convenio, pues “reconoce, en primer lugar, que los pueblos originarios existimos. Plantear su no renovación por parte de políticos y dirigentes gremiales en La Araucanía es de una enorme irresponsabilidad, es una negación que va a profundizar el conflicto”, concluyó.

Hasta ahora la polémica continúa abierta y se espera conocer cuál será la decisión del próximo Presidente.