Carlos Gajardo y su salida del Ministerio Público: “Es mi vida la que ha transcurrido al lado de la fiscalía”

Luego de entregar su renuncia al fiscal nacional Jorge Abbot, el ex persecutor de Penta y SQM, Carlos Gajardo, detalló cómo está afrontando su nueva situación lejos del Ministerio Público.

En una entrevista con el Diario La Prensa de Curicó, su ciudad de origen, reconoció que tiene “sentimientos encontrados” por un lado una “sensación muy placentera por el trabajo efectuado de mucha dignidad por lo que se ha hecho, porque si uno analiza lo que sucedió a partir de las investigaciones que iniciamos, han habido un montón de efectos que son muy positivos para el país”, agregó.

Sin embargo, por otro lado asegura tener un “sentimiento de mucha tristeza de mucha pena. Hemos trabajado para el Estado por más de 20 años, yo trabajé siete años en el Consejo de Defensa del Estado y ahora llevo 17 años en la fiscalía”, lamentó.

Y es que trabajando en esta área asegura que conoció a su mujer, en el intertanto tuvo a sus hijos. “Es mi vida la que ha transcurrido al lado de la fiscalía, por lo tanto renunciar es bastante doloroso”.

Consultado sobre la posibilidad de volver en algún momento a ser fiscal, aseguró que “Si bien no descarto nada en el futuro, creo que también hay etapas que se cumplen y que uno las quema. Me gusta mucho una frase que dice no vuelvas al lugar donde fuiste feliz y yo en la fiscalía fui muy feliz. Creo que es una etapa cerrada”.