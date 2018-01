El futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, descartó tener aspiraciones presidenciales, luego que su nombre sonara como eventual carta de Chile Vamos para 2022.

"La gente puede elucubrar, pero la verdad es que el gobierno del Presidente ni siquiera inicia, hoy hay que preocuparse de hacer la tarea. Yo creo que hablar de las candidaturas hoy día, de nadie, es completamente fuera de lugar", dijo a Radio Cooperativa

"No me he dedicado en mi vida a la política, me he dedicado a otra cosa y mi único interés es colaborar en esto que el Presidente lo ha vuelto como algo central, que yo considero que es desafiante e importantísimo y espero dedicar mi mayor esfuerzo, creo que todo lo otro realmente no tiene importancia", agregó.

El designado ministro también anunció que realizará un fideicomiso ciego para evitar un eventual conflicto de interés por su participación en el mundo de los negocios y su labor como secretario de Estado.

"Hoy día las normas son distintas, pero yo voy a hacer un fideicomiso ciego y no solamente en lo que establece la ley, lo voy a hacer más allá, tanto con las inversiones en Chile como en el extranjero y mi interés es dedicarme 100 por ciento a esta tarea, que la encuentro extraordinariamente demandante", sostuvo.