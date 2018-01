Beatriz Sánchez y Presidente electo: "No le creo que sea un gobierno de unidad"

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez dijo en conversación con radio Universo , que no cree que la administración de Sebastián Piñera vaya a ser un gobierno de unidad."Yo no le creo que sea un gobierno de unidad, no porque se declaren las cosas son. Hay un proyecto político que se instala. Todas esas frases que no son ciertas me complica", dijo Sánchez."Cuando dice que uno de los temas es bajar los impuestos, entonces me pregunto si realmente hay un sello de desarrollo social o es otra frase de anuncio" planteó la ex postulante a La Moneda.La periodista también abordó el rol del Frente Amplio como oposición y dijo que "no somos eso solamente, somos una fuerza política que se está desarrollando" y también planteó que "me parece curioso cómo Piñera diga que espera una oposición que no sea lo mismo que la que fue con Bachelet, cuando ellos fueron todo lo contrario a lo constructivo, parece que se le olvida todas las cosas".