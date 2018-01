Moreira y salida alternativa: "A los señores fiscales no les gustó la resolución judicial porque no les convenía y renunciaron" 16:27 El parlamentario se refirió a la ratificación por parte del Tribunal del acuerdo que alcanzó con la Fiscalía tras ser imputado por delitos tributarios y que generó la renuncia de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo. "Siento que tengo más confianza y creo más en nuestro sistema de justicia que mis persecutores" indicó.

A las afueras del Centro de Justicia, el senador Iván Moreira se refirió a la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de aceptar el acuerdo que su defensa alcanzó con la Fiscalía, luego de que en 2015 fuera formalizado por delitos tributarios en el marco de la investigación del Caso Penta.



Con el acuerdo por una salida alternativa, el parlamentario, quien retomará sus funciones en el Senado en marzo, deberá fijar domicilio y cancelar una multa de $ 35 millones, la que podrá pagar en 12 cuotas.



"Desde el primer minuto he sido el único que ha dicho la verdad y esa verdad es lo que me ha permitido esta tarde que se haga justicia" dijo Moreira.



"Me siento respaldado fundamentalmente por el sistema de justicia porque no he cometido ningún delito en los hechos, además el sistema de justicia ha demostrado y queda graficado con esta resolución de que aquí no ha habido impunidad alguna" planteó el senador.



Moreira también se refirió a la polémica que generó el acuerdo que alcanzó con el Ministerio Público, el que ocasionó la renuncia de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo. "Siento que tengo más confianza y creo más en nuestro sistema de justicia que mis persecutores, que los señores fiscales no les gustó el fallo, no les gustó la resolución judicial porque no les convenía y finalmente renunciaron".



"Estoy tranquilo desde el primer día porque actué con la verdad y créanme que ha sido una cuestión muy difícil" dijo el senador por Los Lagos.



Tendencia en Facebook