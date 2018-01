Futuro ministro de Economía: "Es perfectamente posible volver a trabajar una nueva Ley del Sernac"

10:21 José Ramón Valente se refirió al rol que el gobierno de Sebastián Piñera pretende para el servicio y dijo que "la mejor forma de proteger a los consumidores es que esa persona que se siente defraudada castigue y no compre más el producto. Si no hay alternativas, tienes que tener una que te proteja".

En entrevista con radio ADN , el futuro ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió al rol que el futuro gobierno pretende para el Servicio Nacional del Consumidor y no descaró trabajar en una nueva ley para el organismo, luego de que el Tribunal Constitucional le quitó funciones al proyecto que lo fortalecía, que fue presentado por la actual administración.Valente, sin embargo, dijo que "el Sernac va tener facultades suficientes para sancionar a quienes se porten mal. Uno esperaría que sean pocos los casos que tengan que ir a tribunales, porque termina siendo costoso para las personas"."Mi posición es que la mejor forma de proteger a los consumidores es que esa persona que se siente defraudada castigue y no compre más el producto. Si no hay alternativas, tienes que tener una alternativa que te proteja, como el Sernac". dijo el futuro titular de Economía, quien planteó que "es perfectamente posible volver a trabajar una nueva Ley del Sernac"."El Sernac va a ser muy importante en el gobierno de Sebastián Piñera" insistió el futuro secretario de Estado.En otra materia, Valente abordó el rol del Estado en el impulso de las inversiones y dijo que "es importante para que los inversionistas encuentren una cancha con las reglas del juego"."No tengamos a las empresas en vilo para decirles al final que no hubo voluntad política para hacer el proyecto" dijo el próximo ministro de Economía.