Bachelet y cambio de mando: “Me voy a quedar en Chile, no me voy a ir fuera”

"Se nos murió hace poquito Nicanor Parra y en el féretro de él pusieron 'voy & vuelvo'. En mi caso va a decir 'no vuelvo´”, fueron las palabras de Michelle Bachelet durante su gira por el sur de Chile a casi un mes del cambio de mando. La mandataria descartó de forma categórica un nuevo paso por La Moneda interpretando una de las frases más reconocidas del anti poeta.

Casi como una serie de visitas de despedida la Presidente estuvo el lunes en; el martes en Magallanes; el miércoles La Araucanía; en Valparaíso la mañana del jueves y luego en Los Lagos. Mientras que ayer se desplegó por la región de Los Ríos.

Con ello, comentó que terminado su mandato se quedará en el país. "Me voy a quedar en Chile, no me voy a ir fuera de Chile, porque hay gente que me dice: 'que se vaya bien afuera', pero voy a estar siempre, siempre, comprometida con mi país, con mi pueblo, con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores y vamos a seguir haciendo, como ciudadana, lo que corresponde, y entre otras cosas, las reformas que hemos hecho", recalcó.

Sin embargo, no faltaron los alcaldes de los lugares que visitó que bromearon con la posibilidad de que volviera. El jefe comunal de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, fue uno de ellos, comentando sus sentimientos sobre el fin de los cuatro años.

"Cuando un Presidente se va, que se vaya nomas, viene otro Presidente. Pero Presidenta, usted se va y, la verdad, es que se me produce un nudo gigantesco en el corazón”, dijo y remató que “la espero en cuatro años más, porque le voy a hacer campaña en cuatro años más, le guste o no le guste".