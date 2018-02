Caso Sophie: Frente Amplio y PPD critican a diputados UDI por proponer consulta ciudadana por pena de muere

Con duros términos fueron criticados los cinco diputados UDI que solicitaron a través de una carta al presidente electo Sebastián Piñera realizar una consulta público sobre la restitución de la pena de muerte.

Los parlamentarios Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez-Salamanca y Sergio Bobadilla plantearon que es necesaria una modificación legal tras el presunto parricidio de una niña de un año y once meses en Puerto Montt.

Sin embargo, a minutos de anunciada la iniciativa, no faltaron las críticas desde la oposición, como la de Felipe Harboe del PPD, quién calificó a los creadores como”ignorantes” a través de su cuenta de twitter.

"A los diputados UDI que piden reponer la pena de muerte o son ignorantes (por no conocer prohibición a partir de límite de artículo 5 inciso segundo de la Constitución) o populistas al proponer algo que saben imposible", dijo.

A los diputados UDI q piden reponer la pena de muerte o son ignorantes (por no conocer prohibición a partir de límite de artículo 5 inc segundo de la constitución) o populistas al proponer algo que saben imposible — Felipe Harboe B (@felipeharboe) 4 de febrero de 2018

En la misma línea desde el Frente Amplio, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, criticó la idea, asegurando que no es una medida de este siglo.

“Se preocupa de hacer justicia y no venganza y el hacer justicia es más bien propio de las sociedades civilizadas y el hacer venganza es propio de las sociedades más barbáricas", consignó a Emol.

Con ello, agregó que no cree que tendría un efecto práctico “porque no digamos que por esto este tipo de prácticas van a dejar de suceder, o sea aquí estamos hablando de un padre que viola y mata a su hija, algo absolutamente irracional, no es que esa persona vaya a calcular mato o no a mi hija si hay o no pena de muerte", argumentó.

Sobre #LeySophia apoyo aumento de penas, pero no el restablecimiento de la pena de muerte. El Estado debe impartir justicia, no venganza. Ésta es propia de la barbarie, no de sociedades civilizadas. — Vlado Mirosevic V. (@vladomirosevic) 1 de febrero de 2018

Por otro lado desde las veredas del Partido Comunista, Daniel Núñez concordó con Mirosevic y agregó que los delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos que puedan afectar a niños deben ser abordados de otra forma.

“Que se cumplan las penas sin ningún tipo de beneficios, que las cadenas perpetuas sean perpetuas de verdad pero evidentemente la pena de muerte es una práctica que ha demostrado que es absolutamente inútil para combatir los delitos y también es una demostración de algo que ha quedado en el pasado", comentó.

Además, insistió en que la UDI podría tener la misma mirada en otros temas. “Yo no sé si los diputados UDI estarán de acuerdo en que se reponga la pena de muerte también y que la apliquemos a criminales como Krassnoff. Así que me imagino que son propuestas que después no pasan a mayores", concluyó.