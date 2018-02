Insulza por la Nueva Mayoría: "Ha habido una fractura importante" 10:41 El senador electo por Arica también se refirió a los alegatos de la demanda marítima en La Haya, afirmando que el resultado no será responsabilidad del nuevo canciller, sino de un colectivo.

El senador electo por Arica, José Miguel Insulza, comentó que la Nueva Mayoría ha sufrido una fractura importante y que se necesita diálogo para volve



"Va a seguir existiendo la ilusión de que es posible recurrir bajo un bloque de oposición, eso no es posible. Ha habido una fractura importante y eso requiere un proceso de diálogo de las distintas fuerzas. El diálogo entre el PS y el PPD es necesario, pero hay que ir paso a paso, vamos valorando cada paso que damos. No pretendamos resolver todo esto mañana", dijo en T13 radio.



Sobre el Frente Amplio, opinó que "quieren ser la generación de reemplazo en el poder y juegan a eso. Me caen bien, son gente valiosa (Gabriel Boric y Giorgio Jackson). Boric y Jackson son los más sólidos, pero en torno a ellos hay un pluralismo de grupos que les hará difícil controlar las cosas".



LA HAYA:

Respecto a los inminentes alegatos por la demanda marítima boliviana en La Haya, el ex ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que lo primero es no responsabilizar al nuevo canciller (Roberto Ampuero) de lo que pase en La Haya porque se trata de un trabajo colectivo, y en ese sentido manifestó que "Chile no va a ceder ni un centímetro de soberanía, a Chile no lo va a obligar a negociar nadie".



Respecto a la opinión del ex presidente altiplánico, Carlos Mesa, que dijo que tras el fallo habrá un cambio radical en las relaciones con Chile, Insulza dijo que eso no va a suceder. "Si cree que algo del fallo va a llevar un cambio histórico, eso no va a pasar. Esto no va a desembocar en una relación mejor entre Chile y Bolivia. Nadie cree que con esta actitud del gobierno se puede llegar a una salida".



Asimismo, manifestó que el principal desafío de Latinoamérica "s la situación de Venezuela, que va a repercutir en el conjunto de la región".



"Han habido muchas muertes y podrían haber más, hay una situación de hambre en el país. Lo que ha pasado es que el gobierno se ha colocado en un callejón sin salida, estas Fuerzas Armadas están dirigidas por gente que estaba en el régimen. Esto va a terminar cuando la situación se haga insostenible y como catástrofe humanitaria deba haber una salida", opinó.







