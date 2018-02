UDI dijo que reposición de pena de muerte corresponde a iniciativa personal de parlamentarios y no a postura partidaria 12:34 El secretario general de la colectividad, Pablo Terrazas sostuvo que el partido "ya ha fijado a una posición de no querer volver" a una situación en la que el Estado puede castigar a una persona quitándole la vida y dijo que el tema tampoco está en el programa del futuro gobierno.

El secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, dijo que la propuesta de un grupo de parlamentarios de ese partido, en relación a reponer la pena de muerte y solicitar al presidente electo Sebastián Piñera un plebiscito por el tema, luego del asesinato de la niña Sophia en Puerto Montt, responde a una iniciativa individual y no a una postura de la colectividad.



Terrazas sostuvo que la UDI "ya ha fijado a una posición de no querer volver" a una situación en la que el Estado puede castigar a una persona quitándole la vida y dijo que "en otros países también se han dado estas discusiones".



El secretario general del gremialismo dijo además que una prueba de que el tema no está en la agenda del partido ni en Chile Vamos, es que no se encuentra expresado en el programa del gobierno que asumirá a partir del 11 de marzo.



Consultado sobre si hay una contradicción en oponerse al aborto, pero estar a favor de la pena de muerte, Terrazas dijo que en el caso de la interrupción del embarazo se trata de "la vida del inocente", condición que no se da en la pena de muerte.



"La UDI ya superó ese debate" reiteró Terrazas sobre la posición del partido sobre la pena de muerte.



El secretario general de la colectividad dijo que los mayores esfuerzos legislativos deben concentrarse en la agenda legislativa gubernamental, pero que "otras discusiones se pueden dar y estaremos para verlas en su momento".



