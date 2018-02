Fiscal Gómez dijo que caso SQM “ha sido una investigación exitosa”

En entrevista con Tele13 Radio, el fiscal que indaga el caso SQM, Pablo Gómez, se refirió a su decisión de solicitar el sobreseimiento de 58 imputados en caso.

“Después de investigar a estas personas y habiendo hecho un análisis, advertimos que el delito de esas personas se ha cometido el 2008, de manera que cuando el SII presenta la denuncia, los hechos ya estaban prescritos”, dijo Gómez.

El persecutor, además recordó que las investigaciones por delitos tributarios se inician por decisiones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y planteó que “me imagino que el SII toma sus decisiones y presenta las querellas, la ley me obliga y no tengo que sino hacer aplicación de la misma. No podemos formalizar a una persona cuyos hechos están prescritos y la prescripción fue antes de que el SII presentara la querella”.

Respecto del caso, el fiscal planteó que “ha sido una investigación exitosa (SQM), tenemos a un número importante de personas procesadas. Hemos cumplido con el mandato y estamos satisfechos con sus logros”.

Gómez además abordó la polémica por salidas alternativas -como la del senador Iván Moreira en el caso Penta- y dijo que en la indagatoria que lidera, por ejemplo, el ex senador y ministro, Pablo Longueira, “se encuentra formalizado por cohecho y por un delito que el SII no ha presentado”.

“Estimo que no va a haber una solicitud de suspensión condicional porque se trata de cohecho porque es grave por la condición pública, la defensa quiere un juicio oral y si tomamos la decisión de acusar vamos a ir a juicio oral” indicó.