Canciller respondió a abogado de Bolivia: "Se definirá en La Haya que es un tribunal de derecho"

El canciller Heraldo Muñoz, se refirió en un punto de prensa a los dichos del abogado español Remiro Brotons, quien es parte del equipo jurídico de Bolivia por la demanda ante La Haya.

Brotons planteó respecto del litigio que "el derecho no siempre está en pos de la justicia. Hay otros fines que persigue como la llamada seguridad jurídica, que a veces es una bomba de relojería sobre la justicia".

Muñoz, quien participó de la ceremonia de conmemoración de los 10 años de colaboración entre el Hospital Exequiel González Cortés y el Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uria de La Paz y, el lanzamiento del libro "10 años de Hermanamiento", dijo que el litigio entre Chile y Bolivia "se va a definir justamente en el Tribunal de La Haya que es un tribunal de derecho".

"Ha tenido palabras poco afortunadas hacia el canciller de Chile en el pasado, pero prefiero obviarlo y centrarnos en el día de hoy. Cuando se dice lo que se dice por parte de las autoridades bolivianas, yo digo, acá está la integración, la dimensión humana de la integración de estos dos países que son hermanos", dijo el ministro de RR.EE.

Muñoz además se refirió a la confección de una bandera gigante por la demanda marítima y dijo que "es una decisión de ellos, construir la bandera que quieran. Nosotros estamos en el camino de la paz y lo hemos estado durante 130 años. ¿Qué país latinoamericano no ha tenido una guerra internacional durante tanto tiempo? Chile tiene vocación de paz".

En otra materia el canciller abordó la decisión del Grupo de Lima que declaró que la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no será bienvenida en la Cumbre de Las Américas y dijo que tal posición responde a una declaración de 2001 en Quebec, donde se decidió no invitar a países donde se haya roto el orden democrático y a que, dicha organización es eminentemente política.

Sobre la eventual presencia de Maduro en el cambio de mando, Muñoz dijo que, en tal caso, la invitación se extiende a los estados y, que es una actividad no política.

En ese sentido, el ministro de RR.EE. recordó que en el cambio de mando de 2000, el gobierno saliente de Eduardo Frei invitó a las autoridades cubanas, en cuya representación vino Carlos Lage, vicepresidente del Consejo de Estado y, autoridades del Partido Comunista de ese país. En 2014, dijo el canciller, el gobierno de Sebastián Piñera, invitó a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Raúl Castro de Cuba.